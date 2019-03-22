Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi eski belediye petrolü civarında meydana geldi. Samet Ö. yönetimindeki 01 6233 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Arif E. yönetimindeki 01 UP 822 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.