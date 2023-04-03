Otomobil iş yerine çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Adana'da bir iş yerine otomobilin girmesi ve o anda içeride bulananların kaçışma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nden Ordu Caddesi'ne dönmek isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kavşaktaki tekel bayiine çarptı. Çarpmanın etkisiyle camlar ve iş yerinin dolapları kırıldı. Bu sırada iş yerinde bulanan 3 kişi korkup hemen dışarı kaçtı. Daha sonra da otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde maddi hasara da yol açan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İş yeri sahibi Celal Yılmaz, gece müşterilerle iş yerinde beklerken birden otomobilin çarptığını önce korkup dışarı çıktıklarını, daha sonra otomobilde sıkışanları çıkartıp 112'ye haber verdiklerini söyledi.

O sırada dükkanda bulunan 15 yaşındaki Yağız Hasan Tudeş ise otomobilin birden iş yerine çarptığını ve korktuğunu belirterek, "İlk şoku atlattıktan sonra dışarı çıkıp otomobilin içindekilere yardım ettik" diye konuştu.