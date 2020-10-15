Otomobil kanala düştü, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp kazayı izledi

Adana'da bir otomobil sulama kanalına düşerken araç sürücüsü su içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp kazayı izledi.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nazmi Kağan Akkuş kullandığı 01 ABV 706 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Sürücü Akkuş, kendi imkanlarıyla su içerisinden çıktı. Akkuş şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar ise merak içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında kuralları hiçe saydı. Bazı vatandaşlar Adana'da maske takma zorunlu olmasına rağmen maske takmadan ve mesafe kuralına uymadan kazayı izlemesi dikkat çekti.