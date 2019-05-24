Otomobil kullanırken kendinden geçti kaldırıma çıktı

Adana'da şehrin en işlek caddesinde otomobil kullanan bir kişi kendinden geçip kaldırıma çıkınca polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Nuri A. (48) otomobil ile şehrin en işlek caddelerinden biri olan Sular Caddesi'nden, Cevat Yurdakul Caddesine doğru hareket etti. Şahıs otomobiliyle Cevat Yurdakul Caddesine girmek üzereyken kendinden geçip direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkıp iş yerine girmek üzereyken durabildi. Sürücü burada bir süre baygın halde otomobilin içinde kaldı. Onu gören esnaf hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Muhammed Nuri A.'yı uyandırmaya çalıştı. Ancak uyanıp otomobilden inen ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü yere düştü. Polis bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Polis bu arada otomobilde de arama yaptı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar yerde yatan şahsı gören vatandaşlar da meraklı gözlerle onu izledi. Bir süre sonra sağlık ekipleri gelerek şahsı ambulansa alıp Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şahsın hastalıktan mı yoksa alkol ya da uyuşturucu mu alıp bu hale geldiği hastanedeki tahlillerden sonra ortaya çıkacak.