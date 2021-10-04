Otomobil marketten çıkan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde marketten alışveriş yaptıktan sonra çıkan iki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası kaçtı. Çarpmanın etkisiyle beton duvara kafasını çarpan çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Caddesi, Vuslat Sokak'ta meydana geldi. Çarşı merkezinden plakası belirlenemeyen bir otomobil marketten çıkan Muhammet Yurtçu (14) ile arkadaşı K.S.'ye (14) çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü yeniden olay yerine geldi. Vatandaşlar tarafından darp edilen araç sürücüsü polisler tarafından linç edilmekten kurtarıldı. Gözaltına alınan sürücünün ismi açıklanmadı.

Bu arada, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Muhammet Yurtçu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan K.S. ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşlar, araç sürücüsünün aşırı süratli olduğunu söyledi.