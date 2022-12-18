Otomobil motosikletle çarpıştı, yaralı sürücü feryat etti

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüsü acı çekerek çevredekilerden yardım isterken, otomobilin panikleyen sürücüsünün ise kaza yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi pazar yeri civarındaki kavşakta sürücü ismi öğrenilemeyen 01 ACE 482 plakalı otomobil ile Muhammet Kurtaran idaresindeki 01 RR 508 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ise kaza yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil sağlık görevlilerine haber verdiler. Kaza yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini gerçekleştirdikleri yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili gerekli soruşturmayı başlattığı kaydedildi.