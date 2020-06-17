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Otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı. Sürücünün araçta yaralı halde bırakıp kaçtığı kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu 3. kilometresi Sırelif mevkiinde saat 22.00 sularında, 01 R 5092 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç takla atarken, otomobilde bulunan Hatice M. yaralandı. Çevre sakinleri araç sürücüsünün kanlar içinde bölge kaçtığını iddia ederken, yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arama çalışması başlattı. Olay yerinde vatandaşlar araç içinden alkol şişelerinin bulunduğunu iddia etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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