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Otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Adana’da otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı.

Adana'da otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin kullandıkları otomobile gelin arabası süsü verdiği öne sürüldü.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler gelin arabası süsü verdiği otomobil ile H.Y'in tamir atölyesine geldiler. Ardından şüpheliler defalarca ateş açarak olay yerinden geldikleri araçla hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri karnından 2 isabet alarak ağır yaralanan H.Y'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis olay yerinde yaptığı çalışmada 9 adet boş kovan buldu. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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