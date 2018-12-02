Otomobil tarım işçisine çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Kadirli karayolu Pekmezci Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 01 RZ 252 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen Meryem Şahin'e (28) çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası karayolu jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden tarım işçisi Meryem Şahin'in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.