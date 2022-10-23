İhlas Haber Ajansı

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Otomobil uçtuğu şarampolden iş makinası ile çıkarıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil şarampole devrildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araç iş makinası ile bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kozan ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde bugün meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre Menderes Ç. idaresindeki 07 AUU 844 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, şarampole devrilen otomobil iş makinası kepçesine halatlarla bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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