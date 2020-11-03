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Otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana polisi bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, bu silahlara ait 6 şarjör ile 150 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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