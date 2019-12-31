Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı

Adana’da refüje devrilen otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana'da refüje devrilen otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarıçam ilçesi, Kürkçüler Mahallesinde meydana geldi. D-400 karayolundan Adana istikametine gelen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje devrildi. Kaza sonrası içinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki Murat Akkır sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Akkır'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kaza sonrası hafif yaralan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.