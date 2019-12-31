Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı

Adana'da refüje devrilen otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarıçam ilçesi, Kürkçüler Mahallesinde meydana geldi. D-400 karayolundan Adana istikametine gelen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje devrildi. Kaza sonrası içinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki Murat Akkır sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Akkır'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kaza sonrası hafif yaralan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.