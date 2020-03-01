İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilden 14 kilo 650 gram esrar çıktı

Adana’da bir otomobilden 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da bir otomobilden 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden Adana'ya esrar getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine İncirlik Park Alanında önlem aldı. Bir süre sonra gelen şüpheli otomobili durduran polis araçta arama yaptı. Ancak uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine "Pars" adlı uyuşturucu köpeği arama yaptı. Köpek otomobilin yedek lastiği bölümüne tepki verdi. Polis yedek lastiği çıkardığında lastiğin yuvasına konulmuş 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.


Otomobil sürücüsü Bilal Fatih O. (30) gözaltına alınırken, sorgusunda esrardan haberi olmadığını öne süren zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.