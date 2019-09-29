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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana’da otomobile çarparak savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'da otomobile çarparak savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AAC 833 plakalı otomobil sürücüsü yolun sol tarafına park etti. Bir süre sonra otomobiline binip sağ tarafa dönerek ara sokağa girmek istediği sırada, fırında çalışan ve 2 çocuk babası olan Savaş Çetin (26) motosikletle hızla gelerek otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, asfalt zemine düşüp bir süre sürüklendi. Çevrede kazayı gören vatandaşlar ve sürücü hemen yaralının yanına gitti. Vatandaşların bazıları da sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak Çetin, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü ise polis merkezine giderek teslim oldu.


Hem otomobilde hem de motosiklette de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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