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Otomobile giren hırsız suçüstü yakalandı

Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği otomobilin içerisinde suçüstü polis ve bekçilere yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da bir kişi hırsızlık için girdiği otomobilin içerisinde suçüstü polis ve bekçilere yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Seyhan İlçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde bir kişinin araçları yokladığı ihbarı üzerine devriye atmaya başladı. Bu sırada Mehmet Fırat E. bir otomobilin içerisinde bekçilere ve polislere yakalandı. Yapılan incelemelerde Mehmet Fırat E.'nin daha öncede hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet Fırat E. gözaltına alınarak Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis merkezine götürüldü.

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