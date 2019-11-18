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Otomobili üzerine benzin döküp yaktılar

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil üzerine benzin dökülerek kundaklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Sibel Mantaş'a ait 01 GS 307 plakalı otomobil, başı kapşonlu bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaptı. Polis ekipleri güvenlik kamerasından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyette sorguları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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