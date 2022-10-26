Otomobili uzun namlulu silahla tarayan zanlılar polisten kaçamadı

Adana'da hareket halindeki otomobili taradıktan sonra kaçan 2 zanlı, 3 uzun namlulu silahla birlikte yakalandı. Zanlılardan birinin polis tarafından kovalanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla görüştükten sonra oturduğu apartmana dönen Mazlum Deniz (24), otomobilini park etti. Bu sırada sokağa giren otomobildeki Mehmet Sait Çağan (36), Mevlüt Tosun (41) ile Furkan E. (23) Kalaşnikof ve tabancalarla Deniz'in aracına ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçtaki Deniz, saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırının ardından Çağan yaya olarak, diğer 2 şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Deniz'in ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, şüpheli Çağan'ı sokakta yürürken gördü. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan Çağan, kaçmaya başladı. Peşinden koşan polis, şüpheliyi yakaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tosun'u Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Furkan E.'nin Sarıçam ilçesinde kiraladığı daireye yapılan operasyonda ise şüphelinin izine rastlanılmadı. Adreste yapılan aramada 3 Kalaşnikof tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Çağan'ın, 24 Eylül'de torununun nişan törenine katılmak için kapısının önünde bekleyen Rahime Eker'in (91) öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı tespit edildi. Şüpheliler ile Mazlum Deniz'in, daha önce bir kasten yaralama olayından dolayı husumetli oldukları belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Sait Çağan ile Mevlüt Tosun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Furkan E.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.