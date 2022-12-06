Otomobilin çarptığı yaya öldü: o anlar kamerada

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anların kameraya yansıdığı olayda sürücünün aracını durdurmadan kaçtığı bildirildi.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen yaya hızla gelen otomobil çaptı. O sırada sürücü, otomobili durdurmadan aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ise olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.