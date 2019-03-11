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Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kadirli-Kozan-Adana karayolu üzerinde hızla giden bir otomobilin bagaj kısmı üzerine tutunarak yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kadirli-Kozan-Adana karayolu üzerinde hızla giden bir otomobilin bagaj kısmı üzerine tutunarak yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.


Kadirli-Kozan-Adana yolu üzerinde saatte ortalama 80 kilometre hızla giden otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk eden iki kişi görenleri hayrete düşürdü. Yolda seyir halinde olan diğer araçlardaki insanların şaşkın bakışlarına aldırmayan iki kişi kilometrelerce bu şekilde yolculuk yapmaya devam etti.


Otomobilin üzerinde yolculuk yapan iki kişinin o anları ise başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu ile görüntülendiklerini fark eden iki kişi kameraya el sallamayı da ihmal etmedi.

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