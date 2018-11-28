Otomobilin vurduğu bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adana'da otomobilin vurup kaçtığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil seyir halindeki bisiklete çarptıktan sonra hızla kaçtı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsünü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise bisiklet sürücüne çarpan otomobili yakalamak için çalışmaları başlattı.