Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Adana'da bir kişi, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan zanlı olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tanrısever 01 US 790 plakalı otomobiliyle Vefa Caddesi'nde yol kenarına otomobilini park etti. Bu sırada yanına E.Ç. isimli şahıs geldi. Tanrısever aracın camını hafif araladı. Bunun üzerine E.Ç. buradan tabanca ile ateş ederek Tanrısever'i boynundan vurdu. Zanlı daha sonra da olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar ise hemen polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Vatandaşlar bir süre de otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Tanrısever, hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yaptıkları çalışmada cinayetten 30 dakika sonra zanlı E.Ç.'yi yakalayarak emniyete götürdü. Zanlının sorgusuna başlandı.

Mehmet Tanrısever'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, polis olay yerinde delil toplarken, hemen yan tarafta bulunan kahvehanedeki vatandaşların iskambil ve okey oynamaya devam etmesi ise dikkat çekti.