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Otomobilini isteyen kardeşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Adana’da kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini isteyen kardeşini bıçakla ağır yaralayan ağabey tutuklandı.

Adana'da kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini isteyen kardeşini bıçakla ağır yaralayan ağabey tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, 11 Ağustos'ta Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, biber satışı yapan tezgahta duran E.Ö. (19), ağabeyi A.Ö'den (29) kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini istedi. Çıkan kavgada kardeşler birbirlerini yaraladı. Bıçaklanan ve ağır yaralanan E.Ö kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kendisi de darp sonucu yaralanan ağabey A.Ö. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Ağır yaralı E.Ö'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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