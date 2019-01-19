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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi Yüksek Sokak üzerinde meydana geldi. Kenan A. yönetimindeki 42 DV 278 plakalı otomobil ile Sinan S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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