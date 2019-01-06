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Otomobiller çarpıştı, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Şevkiye Mahallesi Çevreyolu Üniversite yol kavşağında meydana geldi. Şener Ağar, yönetimindeki 01 VM 082 plakalı otomobil ile Mahmut Akkaya'nın kullandığı 01 D 5352 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şener Ağar'ın otomobilinde yolculuk eden ve oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Ağar (6) kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldılar.

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