İhlas Haber Ajansı

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Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Adana’da otoyolda beton direğe çarpan tırın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Adana'da otoyolda beton direğe çarpan tırın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü yağış ve oluşan sisten dolayı tünel girişinde görüş mesafesi azalınca beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı koptu. Tır otoyolda savrularak başka araçlara çarptı. Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.


Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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