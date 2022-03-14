Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı

Adana'da 6 kadına otoyolda zorla fuhuş yaptırıp kazandıkları paraya el koyduğu öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 6 kadının fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 10 kişinin, 6 kadını Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na bıraktığını, fuhşun ardından da gün sonunda kadınları toplayıp, paralarına da el koyduklarını belirledi.

Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 10 Mart'ta düzenlenen şafak operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şebeke üyesi 7 zanlı ‘fuhşa teşvik' ve ‘fuhşa yer ve imkân sağlamak' suçundan tutuklandı.

Zanlıların fuhuş yapmak istemeyen kadınları darp ettiği de öne sürüldü.