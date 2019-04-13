Otoyolda ölü bulunan öğretmenin intihar notu bıraktığı ortaya çıktı

Tarsus'ta kaza yapan ve kendisine yardıma gelen şahsın aracını alarak kaçmaya başlayan Murat T.'nin, eşinden ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. Sabah evden çıkarken Murat T.'nin bir intihar notu bıraktığı öğrenildi.

TAG otoyolu Ceyhan istikametinde meydana gelen olayda, Tarsus otoyolunda 33 APH 11 plakalı aracını refüje çarpan Murat T., kazanın ardından kendisine yardıma gelen H.M. adına kayıtlı 33 RS 799 plakalı aracı alarak kaçmaya başladı. Çalıntı araçla Ceyhan istikametine giden Murat T., otoyol üzerinde ölü bulundu.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde bir ilkokulunda beden eğitimi öğretmeni olan Murat T.'nin eşinden ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. Ayrıca Murat T.'nin sabah evden çıkarken intihar edeceğine dair not bıraktığı ve bu nota kız kardeşinin ulaştığı öğrenildi.

Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Murat T.'nin cenazesi, yakınları tarafından alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.