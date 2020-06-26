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Otoyolda yanan araç kül oldu

Adana’da otoyol kenarında yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun, Adana istikametinde bir otomobil yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit etme çalışması başlattı.

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