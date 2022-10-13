İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otoyolda yanan TIR hurdaya döndü

Adana’nın Pozantı ilçesinde bakliyat yüklü TIR otoyolda alev alev yandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bakliyat yüklü TIR otoyolda alev alev yandı.



Uğur Tikeç yönetimindeki 2178 R KKTC plakalı bakliyat yüklü TIR, bugün saat 01.00 sıralarında Adana-Ankara otoyolu, Akçatekir Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.



TIR'ı yolun kenarına çeken Tikeç, kendisini dışarı atarak canını kurtardı. Kısa sürede alevler içinde kalan TIR'a itfaiye ekipleri müdahale etti. Otoyol kısa süreli araç trafiğine kapatılırken söndürülen TIR kullanılmaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.