Oturakçıibogil: "Aşırı tüketim nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşılaşmamak için sofradaki yiyecekler tadımlık olarak tüketilmeli"

Oturakçıibogil, yeni yılı heyecanla beklerken, birçoğunun her yılbaşında yeni yılda yapılacakların da bir listesini hazırladığını, genellikle bu listenin bir maddesinin de beslenmeyle ilgili olduğunu ancak bu maddenin genellikle uygulanmadığını, en büyük nedeninin ise konulan hedeflerin gerçekçi olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Oturakçıibogil, "Yeni yılda hiç tatlı yemeyeceğim gibi bir hedef gerçekçi değildir. Gerçekçi olan, ‘tatlı yeme sıklığımı düzenleyerek azaltacağım' şeklindedir. Zaten yılbaşı sofraları da genellikle çok çeşitlidir ve fazla karbonhidrat içerir. Bu nedenle eğlenceli bir gecenin ertesinde aşırı tüketim nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşılaşmamak için sofradaki yiyecekler tadımlık olarak tüketilmelidir” dedi.

Özel günlerde ağır yemeklerle donatılmış sofralar kurulduğunu hatırlatan Oturakçıibogil, "Kızartmalı mezeler, hamur işleri, kırmızı et içeren yağlı yemekler, birden fazla tatlı çeşitleri ve az bir miktar salata. Oysa ki sofrada az yer kaplayan salatayı artırmak, kızartmalı ve yağlı yemeklerin yerine zeytinyağlı sebze yemeği koymak, közlenmiş sebzelerden oluşan bir meze yerine ise humus veya fava gibi baklagil içerikli mezelerin olması sofraların yağ ve karbonhidrat yükünü azaltacaktır" diye konuştu.

Yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde hazımsızlık çekmemek için mide sağlığına özen göstermek ve oluşabilecek ödemi önlemek gerektiğini vurgulayan Oturakçıibogil, şöyle devam etti:

"Sofranızda ana yemeklerinizin ve ara sıcaklarınızın içine zencefil ve ananas eklemeniz o akşam hazımsızlık çekmenizi engelleyecektir. Bununla birlikte 2 dilim ananas, bol maydanoz, 1 kupa demlendikten sonra soğutulmuş yeşil çay ve yarım limon ile hazırlayacağınız özel bir kür ile ödem atarak yeni yılın ilk gününe başlayabilirsiniz."

Oturakçıibogil, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yeni yılın ilk günü bir önceki akşam yediklerinizi dengeleyebilir ve midenizi dinlendirebilirsiniz. Saat kısıtlamalı günde 8 saat beslenme ve 16 saat açlık şeklinde uygulayabilirsiniz. Örneğin; saat 10 ila 18 saatleri arasında öğünlerinizi alabilir, 18 ila 10 arasında ise su, maden suyu, sade çay-kahve ve bitki çayı dışında bir şey tüketmeyerek midenize dinlenme şansı verebilirsiniz. Ancak bu beslenme şeklini kronik bir rahatsızlığı olanların ve hamilelerin uygulamaması gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. Yeni yıl sofrasında ve sonrasında, öğünlerde tokluğu artırmak ve gereğinden fazla yememek için sağlıklı lif kaynaklarından yararlanmak akıllıca olacaktır. Lif kaynağı olarak çiğ sebzeler, kabuklu meyveler ve baklagillerden faydalanabilirsiniz. Bu besinler aynı zamanda yoğun karbonhidratlı ve yağlı yemeklerin sonrasında kabızlık sorunu yaşamanızın da önüne geçecektir. Kış aylarında istemsizce de olsa azalan su miktarını özellikle yılbaşı akşamı öncesinde ve sonrasında artırmakta oldukça yarar bulunuyor. Vücuttaki enzimlerin rahatça görevlerini yapabilmesi ve bu süreci ödemsiz atlatabilmek için suyun en büyük yardımcınız olacağını unutmayın. Yoğun kalori alınan akşam yemeğinin sonrasında hantallaşan vücudun gereksinimi olan hareketi ihmal etmeyin. Böylesi ağır akşam yemeklerinden sonraki öğünleri hafifletmek ve hareketliliği artırmak sizi rahatlatacaktır. Bunun için evde basit egzersiz hareketleri yapabilir veya evin çevresinde yürüyerek birkaç tur atabilirsiniz."