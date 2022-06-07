Öykülerde "Göç ve Göçmenlik" anlatılacak

Çukurova Belediyesi'nin Yeni Adana gazetesiyle birlikte düzenlediği Çukurova Öykü Yarışmasının başvuruları başladı. 1 Ekim 2022 tarihine kadar kabul edilecek başvurularda yarışmanın konusu “Göç ve Göçmenlik” olarak belirlendi.

İlki geçen yıl düzenlenen “Emeğin Çukurova'sı” başlığıyla yapılan yarışmanın bu yılki konusu ise “Göç ve Göçmenlik” olarak belirlendi. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 tarihi olarak açıklandı. Yarışmaya dünyanın her yerinden Türkçe yazabilen, 18 yaşından büyük herkes katılabilecek ve başvurularını elektronik posta yoluyla cukurovaoykuyarismasi@gmail.com adresine yapabilecekler.

Çukurova Öykü Yarışması Koordinatörü Süreyya Köle, 7 sayfayı geçmeyecek öykülerin önce ön jüri sonra da seçici kurul tarafından değerlendirileceğini belirterek, sonuçların Yeni Adana gazetesinin 105'inci kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağını ifade etti.

Yarışmada dereceye girenler Çukurova Belediyesi tarafından Adana'da 3 gün misafir edilecek. Birinciye 6000, ikinciye 5000, üçüncüye 4000 bin Türk Lirası para ödülü verilecek.