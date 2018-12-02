Oyun konsoluyla fizik tedavi

Popüler bir oyun konsolu olan Nintendo-Wii ile yapılan sanal rehabilitasyon, hastanın motivasyonunu artırarak eğlenmesini sağladığı için tedaviye devamlılığı da artırıyor. Sanal rehabilitasyonda en çok Nintendo-Wii kullanımı tercih ediliyor. Bu oyun konsolu ile görsel ve işitsel uyaranların daha fazla kullanıldığı sanal gerçeklik uygulamaları, hastalar tarafından daha motivasyonel ve heyecan verici bulunuyor.

Tedavinin uygulandığı hastalıklar

Hastaların, "Fizik tedavinin en eğlenceli hali" olarak tanımladıkları Nintendo-Wii; travma sonrası rehabilitasyon, Serebral Palsi (yaşamın erken dönemlerinde gelişimi henüz tamamlanmamış beynin ilerleyici olmayan hastalığı), BrakialPleksus (boynun her iki yanında yer alan, üst ekstremitenin motor ve sensoriyel fonksiyonunu sağlayan, periferik sinir ağı), Polio Sekeli (çocuk felci), kas hastaları ve daha bir çok bedensel rahatsızlıkların tedavisinde uygulanıyor.

"Gerçek çevre benzerinin bilgisayar veya insan yapımı elektronik cihazlar aracılığıyla ekranda kendi simülasyonunun yansıması" olarak tanımlanan sanal rehabilitasyon sırasında birey, bu simülasyon aracılığıyla kendi hareketlerini ekranda görüp komutlara uymaya çalışarak istenen hareketleri gerçekleştiriyor.

Teknoloji tedavinin hizmetinde

Rönesans İşletme Hizmetleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri yetkilileri, günümüzde teknolojinin sürekli gelişmesi sonucu hayatımızın tümüne adapte olan cihazların, bir tedavi metodu olarak hastalara şifa verdiğini, bir oyun konsolu olan Nintendo-Wii ile yapılan sanal rehabilitasyonun da bunlardan birisini oluşturduğunu söyledi.

Bu tedavi yönteminin hastaya motivasyon sağlayarak eğlendirdiği için tedaviye devamlılığını da artırdığını belirten yetkililer, “Hastanın yarışma duygusu içinde olmasıyla hareket etmesini sağlıyor. Hasta normal hayatta yapamayacağını düşündüğü sınırlarını da aşarak tedaviye cevap veriyor. Bu tedavi yöntemi, göz takibi sağlayabilen, iletişim kurma yeteneğine sahip, fiziksel aktivitesinin izin verdiği her yaş grubundan bireylerde uygulanıyor” dedi.