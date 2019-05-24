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Oyunculardan Zeydan Karalar'a destek sözü

Sahne-Perde-Ekran-Mikrofon Oyuncuları Sendikası Genel Sekreteri Uğur Sercan Gidişoğlu ile sendika yöneticileri ve oyuncular, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Sahne-Perde-Ekran-Mikrofon Oyuncuları Sendikası Genel Sekreteri Uğur Sercan Gidişoğlu ile sendika yöneticileri ve oyuncular, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.


Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından daha umutlu olduklarını belirten Gidişoğlu, “Sosyal demokrat yapınız, sivil toplumcu olmanız ve sanata verdiğiniz önem bizi umutlandırdı. Altın Koza Film Festivali, sinema sanatı adına çok önemli bir etkinlik. Bu festivalle ilgili size kurumsal destek vermeye hazırız. İkincisi Adana'da bir şehir tiyatrosu var ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapılanması için her türlü iş birliğine hazırız. Benzer yapıları biliyoruz. Etkili bir yönetmelikle örnek bir yapı oluşturulabilir. Her şeyin para olmadığı çözümler var” dedi.


Ziyaretleri için sendika başkan ve yöneticilerine teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, sanata, sanatçıya bakış açılarının daima pozitif olduğunu ve Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde ciddi katkı sağladıklarını belirtti.


Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, mevcut maddi durumun iyileştirilmesinin ardından, sanata desteğe devam edeceklerini belirten Başkan Karalar, oyuncuların genelde ve özelde yaşadıkları sorunları da dinledi.

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