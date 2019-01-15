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Oyunun geliri kodlama otobüsü projesine harcanacak

Adana’da aşıklık geleneğini Cumhuriyet Dönemi’nde sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen’in hayatının anlatıldığı Murat Aslan’ın yazıp yönettiği "Bir Nefes Anadolu" oyunu seyirciyle buluştu.

Adana'da aşıklık geleneğini Cumhuriyet Dönemi'nde sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen'in hayatının anlatıldığı Murat Aslan'ın yazıp yönettiği "Bir Nefes Anadolu" oyunu seyirciyle buluştu.


Oyunda bağlama sanatçısı Özgür Peker, perküsyon sanatçısı Bülent Geliç ve oyuncu Murat Aslan izleyenlere keyifli saatler yaşattı.


Güney Rotary Kulübü Başkanı Ebru Songül Yalçın, oyun sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim etti.


Oyunun geliri ile Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla çocuklar için Gezici Kodlama Otobüsü projelerini gerçekleştireceklerini söyleyen Yalçın, katkılarından dolayı projede emeği geçen herkese ve seyircilere teşekkür etti.

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