Öz İplik-İş'ten fabrika önünde baskıya uğrayan işçilere destek

Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, Atlas Denim'de çalışan işçilere seslenerek, “Atlas Denim büyürken, sizlere asgari ücreti reva görmektedir. Sendikalı olduğunuzda sizler asgari ücrete çalıştıramayacak. Artık bu baskılara ve oyunlara boyun eğmeyiniz. Bir an önce üyeliklerinizi tamamlayın” dedi.

Öz İplik-İş Sendikası, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Atlas Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. işçilerinin sendikaya üye olmaya başlamasının ardından, fabrika yönetiminin işçiler üzerindeki baskılarını engellemek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Atlas Denim önünde bir araya gelen çok sayıda sendikalı ve işçilerin adına konuşan Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, işçilerin sendikalaşma mücadelesinin yanı sıra saldırıya uğrayan sendika yöneticileri için de toplandıklarını ifade etti.

“Sendikalaşma anayasal bir haktır”

Öz İplik İş'in yaklaşık 1 aydır Atlas Denim'de örgütlenme mücadelesi verdiğini ve işverenlerin işçilerin sendikalaşmalarını engellemek için baskı kurduğunu belirten Ay, “Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. Sendikalaşmayı engellemek ise suçtur. İşçilerimiz anayasal haklarını kullanmak isterken Atlas Denim hukuksuzluk yapıyor. İşverenin söz konusu tutum ve davranışları kamu davasına da konu olabilecek suç teşkil ediyor. Sendika olarak uğraş verdiğimiz sosyal diyalog çabalarımız karşılıksız kalıyor ve şiddete maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde fabrika önünde sendikal faaliyetlerimizi yürütmek isterken sendikamız yetkilileri işveren vekilleri tarafından saldırıya uğradı ve darp edildi. Kamera kayıtları silindi. Saldırıya uğrayan yetkililerimiz darp raporu aldı ve gerçek ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

“İşverenin şiddet yanlısı tutumdan vazgeçmesi gerekiyor”

Çalışanların sendikal haklarının işveren tarafından tanınmasını ve şiddet yanlısı tutumdan vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Ay, “Örgütlenme anayasal bir haktır. Buna karşı durursanız, hele şiddet kullanırsanız, anayasal suç işlersiniz. Hapislerde çürürsünüz. Sizi işçi kardeşlerinize saldırtanlar dostunuz değil. Bilinmelidir ki anayasa önünde duramazsınız. Atlas Denim emekçilerini, Öz İplik-İş'i durduramazsınız. Biz kavgacı değiliz ancak bize yönelik her türlü saldırıyı karşılama gücümüz var. Atlas Denim işçilerinin örgütlenme mücadelesi durmayacak, hak mücadelelerini Öz İplik-İş çatısı altında verecek. Bu böyle bilinsin” ifadelerini kullandı.

“İşçiler baskı ve oyunlara boyun eğmemeli”

Öz İplik-İş Sendikası olarak çalışma barışının sağlanmasını istediklerini, işverenin sendikalaşmaya karşı hasmane tutumdan vazgeçilmesini istediklerini belirten Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İş yerindeki işçilerin yaşadığı huzursuzluğun bir an önce bitmesini istiyoruz. İşverenin, işçilerin anayasal hakkı olan sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterip, yapılacak toplu sözleşme ile iş barışının sağlanmasını arzuluyoruz. Biz üyelerimiz için buradayız. Bizi fabrikada isteyen, üye olan işçi sayısı 1 de olsa, 100 de olsa, bin de olsa buradayız. Tüm Türkiye'deyiz, tüm dünyadayız. Atlas Denim büyürken, sizlere asgari ücreti reva görmektedir. Sendikalı olduğunuzda sizler asgari ücrete çalıştıramayacak. Artık bu baskılara ve oyunlara boyun eğmeyiniz. Bir an önce üyeliklerinizi tamamlayınız. 684 bin üyesiyle HAK-İŞ, 30 bini aşkın üyesiyle sendikamız Öz İplik-İş Sendikası olarak yanınızdayız.”

Basın açıklamasının ardından toplanan Öz İplik-İş teşkilatı fabrika önünden ayrıldı.