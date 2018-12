Özden: “Bağımsızlık için gençlere muhtacız”

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Çukurova Üniversitesi'nin mühendis adayı öğrencileriyle bir araya geldi. Özden, “İhracatının sadece yüzde 3'lük bölümü yüksek teknoloji ürünlerden oluşan Türkiye, yakın gelecekte çok zor durumda kalacak. Bırakın zenginliği, ülkemizin bağımsızlığı için size muhtacız. Kendinizi iyi yetiştirin. Eğitim alırken bir iş fikri, bir proje veya en az bir inovatif bir ürün üzerinde çalışın” diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi'nin mühendislik bölüm öğrencilerinin üyesi olduğu IEEE (Institute of Engineers and Everyone Else) Kulübü'nün ‘Güçlü Kadın Mutlu Yarın' konulu etkinliğinde konuşan GED Başkanı Esra Özden, Türkiye ekonomisinin yıllardır yüksek enflasyon, kapanmayan cari açık, istikrarsız büyüme sorunu yaşadığını belirten Özden, “Sorunun temelinde yeterince icat ve marka çıkaramıyor olmamız var. Kumaş, domates, mobilya satarak ekonominin en büyük 10 ülkesi arasına girebilmemiz mümkün değil. Size ve sizin inovatif girişimlerinize muhtaç bir Türkiye var. Yazılım, donanım, yapay zeka içeren girişimlere ihtiyacımız var. Hintli'den, Amerikalı'dan, Malezyalı'dan daha iyi yapabileceğimizi biliyoruz. Bunun için aday girişimciden mentore, melek yatırımcılardan tüm kurumlarımıza işbirliği yapacak bir ekosistemi çalıştırmamız yeterli olacak” şeklinde konuştu.

Destekler önemli

Dünya yüksek teknoloji ürün ihracatında Türkiye'nin 102'nci sırada olduğunu belirten Özden, birçok olumsuzluğa rağmen girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde önemli adımların da atıldığını söyledi. KOSGEB tarafından verilen eğitim ve finansal desteğin önemli olduğunu anlatan Özden, “GED'i ilk etapta Adana ve Mersin'in girişimcilik ekosistemini çalıştırmak için kurduk. Hepinizi iş fikirleriniz, inovatif icatlarınız ve projelerinizle GED'e bekliyoruz. İş fikrinizin hayata geçmesinden markalaşma sürecine yanınızda olmak için varız” diye konuştu.

Girişim ve teknoloji için

ÇÜ IEEE Kulübü Başkanı Haluk Furkan Kıcık da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında üyelerinin girişimcilik ve teknolojik faaliyetler çerçevesinde vizyonlarına geliştirmek için bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Kulübün tüm gün süren etkinliği çerçevesinde Cybersoft'tan İş Geliştirme Müdürü Emel Büyükyavuz, İnsan Kaynakları Müdürü Songül Karaosmanoğlu, Sabancı Grup'tan Bölge Müdürü Gülnihal Özdemir, Saha İş Geliştirme Uzmanı Selin Alıncak, Vodafone Bölge Sorumlusu Dilara Koç, TEB Kadın Bankacılığı Müdürü Berna Tuzuner sunum yaptı. Tüm gün gerçekleştirilen seminere katılan öğrencilere sertifika verildi.