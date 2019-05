Özden: "Tek çözüm yenilikçi girişimcilik"

Adana'da, yenilikçi girişimciliği geliştirmek amacıyla 3 yıl önce kurulan Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanlığına Esra Özden yeniden seçildi.

GED 2. Genel Kurulunu yaptı. Divan Başkanlığını Müjde Doğan, Başkan Yardımcılığını Mehmet Tüfekli ve Yazmanlığını Ümit Akyıldızlar'ın yaptığı GED'in 2. Genel Kurulu Seyhan Otel'de gerçekleşti.

GED üyelerinin ilgi gösterdiği genel kurulda yeniden seçilmelerinden dolayı delegelere teşekkür konuşması yapan GED Başkanı Esra Özden, 3 yılda kurdukları altyapının örnek alındığını söyledi. Özden, "Yenilikçi iş fikriyle girişimci olmak isteyen gençlerimizi ek modüller içen ders programı ve iş dünyasından tecrübe paylaşımlarıyla eğitim sürecine alıyoruz. Burada başarılı olan arkadaşlarımıza sektörü ve ihtiyacına göre mentor atıyoruz. Sonrasında melek yatırımcılarla buluşturuyoruz. GED'in kurgusu, Silikon Vadisi sahibi olan dünyanın girişimcilikteki lider ülkesi ABD'nin uyguladığı yöntemle aynı. Yakın gelecekte bünyemizden ses getirecek girişimciler ve girişimler çıkacak. Altyapımızı hazırladık. GED'in kurgusunu Türkiye'ye uyarlamak zorundayız. Ekonomimizdeki sıkıntıyı aşmanın da, 10 büyük ekonomi arasına girmemizin yolu da doğru çalıştırılan girişimcilik ekosisteminden geçiyor” diye konuştu.

GED'in yeni yönetimi

Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nde Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, görev bölümünü de yaptı. Buna göre yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Esra Özden-Başkan, (Entermin Ltd. Şti.), Barış Avcı-Başkan Yardımcısı (Teknomedikal), Can Sezen-Genel Sekreter (Anavarza Bal), Tezcan Altunordu-Genel Sekreter (AE Madencilik Ltd. Şti.), Y. Cenk Dağsuyu (Beta Transformatör), Şahin Mangtay (Mazlum Boru), Gürtan Ergene (Oxi Enerji).

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri: Levent Uğurses (Groseri) İ. Celal Çelebi (Profesyonel Yönetici), Mehmet Tüfekli (Profesyonel Yönetici), Osman Demirkol (Kasem Danışmanlık), Dilem Karademir (Adana İŞGEM), Çiğdem Sezer (Endüstri Mühendisi) Kazım Aktaş (Defnet Bilişim).