(Özel) Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim’in bugün mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in bugün mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.
6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Talat Terim (94), Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim'in yanına defnedildi.
Fatih Terim, İstanbul'a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.