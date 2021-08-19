Özel gereksinimi olan çocuk ve gençlere fotoğraf eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği, Adana Sağır Derneği, Görmeyenler Kültür Derneği ve Adana Şehir Spor Kulübü Derneği arasında engelli bireylerin sanatla daha fazla iç içe olması için protokol imzalandı. İmzalanan protokol göre; engelli bireyler toplumda sanat üreterek, sanat grupları kurarak, sanat insanlarıyla tanışarak ve sanatsal faaliyetlere katılarak kendilerini ifade etme fırsatı bulacak. Bu alanda eksikliği doldurmak için projenin paydaşları ilk adımı atarak engelli bireylere fotoğraf eğitimi vermeye başladı.

Kurs 4 hafta sürecek

“Gözüm, Kulağım Sensin” projesi kapsamında başlatılan cep telefonu fotoğraf eğitimi kursu, 3 grup halinde haftada 3 gün gerçekleşecek ve 4 hafta sürecek. Rehabilitasyon merkezinden eğitim kursuna gelecek engelli kursiyerler cep telefonu çekim teknikleri eğitimi alacak.

Fotoğraflar 29 Ekim'de sergilenecek

Kursta eğitim alacak kursiyerlerin düzenlenecek şehir gezisinde çekecekleri fotoğraflar, 29 Ekim'de bir hafta açık kalacak şekilde 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sergilenecek.