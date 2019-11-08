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Özel gereksinimli çocuklara kişisel bakım

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı ilçesinde tekerlekli sandalye dağıtıp, mobil kişisel bakım aracı ile de engelli vatandaşlar ile bakıma muhtaç bireylerin kişisel bakımlarını yaptı.


Karaisalı'da 100 öğrencisi bulunan ve özel gereksinimi olan çocukların eğitim gördüğü bir okula misafir olan Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, öğrencilerin kişisel bakımları ile ilgilendi.


Mobil kişisel bakım aracında öğrencilerin saç kesimi, tıraş, el ve ayak tırnak bakımları yapıldı.


Öğrencilerle sohbet eden yetkililer, Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda bundan sonra da engelli vatandaşların yanında olacaklarını belirttiler.


Karaisalı'da vatandaşların taleplerine de kayıtsız kalmayan Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere getirilen 7 tekerlekli sandalyeyi mahalle muhtarlarına teslim etti.


Vatandaşların da sağlık taramasından geçirilerek tansiyon ve şeker ölçümünün yapıldığı etkinliğe Büyükşehir bürokratlarının yanı sıra, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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