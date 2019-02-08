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(Özel haber) Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim’in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.


Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in 6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Talat Terim (94), Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim'in yanına defnedildi.


Fatih Terim, bugün İstanbul'a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.

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