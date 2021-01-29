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(Özel haber) Samet Akaydın: “Seri yakalayıp sezon sonunda şampiyon biz olacağız”

TFF 1.

Lig'in 19. haftasında Boluspor ile oynayacakları müsabakayı değerlendiren Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın, “Maçı kazanmak istiyoruz. O mücadeleyi kazanırsak bir seri yakalayacağımıza inanıyorum. Güzel bir seri yakalayıp sezon sonunda şampiyon biz olacağız” dedi.


Adana Demirspor, Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Boluspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.


İdmanda İHA muhabirine açıklamalarda bulunan takımın yeni transferi savunma oyuncusu Samet Akaydın, “Büyük bir camiaya geldim. Buraya gelirken aslında birinci lig takımına gelmedim. Süper Lig takımına gelmiş gibi hissediyorum. İlk geldiğimde kötü bir başlangıç oldu ama önemli değil. Burası büyük bir camia. Güzel bir seri yakalayıp sezon sonunda şampiyon biz olacağız. Bir seri yakalamamız lazım. Seriyi yakalarsak inşallah ben bu takımın bu sene şampiyon olacağına inanıyorum. Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. O mücadeleyi kazanırsak bir seri yakalayacağımıza inanıyorum. Seri yakalayıp onu devam ettirmeliyiz” diye konuştu.

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