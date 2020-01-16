Özel halk otobüsleri güzergah bedellerine 5 taksit

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Mustafa Bayar, Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, gündem dışı söz alarak, Büyükşehir Belediyesi'ndeki koordinasyon eksikliğinin acil olarak giderilmesini istedi.

Adana'nın hep adliye haberleri ile Türkiye gündemine geldiğini söyleyen Çay, Adana'nın iyi anılması için iyi yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yayla turizmi ve kayak merkezinin Pozantı'ya yapılmasının gerekliliğine işaret eden Çay, turizm yatırımcılarını Pozantı'da yatırım yapmaya davet ederek, Belediye Meclisi olarak bu konuda gerekli kararları alacaklarını ve turizm yatırımcılarının önünü açmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 14 madde daha görüşüldü. Gündemin 43. maddesinde özel halk otobüsleri güzergah bedelleri belirlendi. Geçen yıl 6 taksitte yapılan ödeme için Adana Büyükşehir Belediyesi idaresi 4 taksit önerisi getirdi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda otobüs kooperatifi Başkanı olan Hacı Ali Yaşar güzergah bedelinin geçen dönemde olduğu gibi 6 taksitte ödenmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan'ın güzergah bedelinin 5 taksit olmasını, ilk ödemenin de 30 Mart'ta yapılması önerisi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ocak ayının son birleşimini yarın saat 14.30'da yapacak. Yarın ki mecliste Adana Büyükşehir Belediyesi denetim Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirilecek.