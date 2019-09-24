Özel sağlık kuruluşları Adana'da bir araya geldi

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi ve Medisoft HBYS'nin birlikte düzenlediği Sektör Buluşmaları-1 toplantısında özel sağlık kuruluşları bir araya geldi. Dr. İbrahim Delibaş, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve özel sağlık kuruluşlarının yaşadığı problemleri çözüme kavuşturmak için düzenlenen toplantının çok verimli geçtiğini belirti.

Akdeniz Bölgesinde hizmet veren özel sağlık kuruluşlarının sorunları, Özel Adana Ortadoğu Hastanesi ve Medisoft HBYS işbirliğinde gerçekleştirilen Sektör Buluşmaları toplantısında masaya yatırıldı. Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nden Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Delibaş toplantının moderatörlüğünü yaparken Bilgi İşlem Sorumlusu Onur Koç ile Medisoft HBYS'den Ürün Koordinatörü Cem Gemalmaz, Yazılım Mühendisi Serdar Özgül, Çukurova Bölge Sorumlusu Emre Renksizkaya ve Eğitim Destek Personeli Can İzin sunum gerçekleştirdi.

Dr. İbrahim Delibaş, özel sağlık kuruluşlarının böyle bir organizasyonda bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için Medisoft HBYS ile birlikte güç birliği yaparak Sektör Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirdik. Amacımız sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, sektörümüzün sorunlarını masaya yatırıp, hep birlikte ortak çözümler üretmek” dedi.

Dr. İbrahim Delibaş, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişiklikleri ve analizi konulu sunumunda, özellikle kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde kullanılan malzemelerdeki fiyat artışlarının hastaneler adına olumlu olduğunun altını çizerken, uzun zamandır ameliyat bedellerinde bir değişiklik olmadığını, yakın zamanda artış beklediklerini vurguladı. Dr. Delibaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili sunumunda ise hastanelerin medikal muhasebe departmanlarının önemine değinirken, verilen hizmetlerin SGK'ya doğru ve eksiksiz nasıl fatura edilebileceği konularında bilgi verdi.

Toplantıda Medisoft güncel sürüm değişiklikleri, Teletıp, E-nabız ve USS Kayıt süreçleri, Yönetimsel ve İdari süreçler, Medula ve mevzuat süreçleri hakkında katılımcılara sunum yapıldı.