Özgan: "Daha çok çalışıp, daha fazla hizmet üreteceğiz"

Başkan Özgan göreve geldikten sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kozan Kalesi, Manastır Piknik Alanı, Arıkan Konağı, Sodes Düşler Alemi, Dağılcak Mesire Alanı, İskele Kafe, Şelale Kafe, Millet Bahçesi ve Atatürk Parkı'nda genel bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu alanlardaki tamirat ve bakım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte yabani otların temizliği de yapıldı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, ”Ekip arkadaşlarımız ile birlikte Kozanımıza ve bu şirin şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam refahını daha da artırmak için çalışıyoruz. Önce uzun süredir bakımsız kalmış sosyal tesisleri yeniden canlandırıp daha sonra diğer hizmetlerimizi Kozanımıza kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek. Kozanlı efendi biz hizmetkarıyız düşüncesiyle zaman mefhumu tanımaksızın çalışacağız. Daha çok çalışıp, daha fazla hizmet üreteceğiz" dedi.