Özgan: "Misafirlerimizi karşılamaya hazırız"

Başkan Özgan, belediyenin sıfır maliyet ile oluşturduğu bitki üretim sahasını yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş eşliğinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özgan çok yıllık ve mevsimlik bitki yetiştirilen seranın önemine değindi.

Başkan Özgan incelemenin ardından, "Bu serada yetiştirilen çok yıllık ve mevsimlik bitkiler, şehrimizin çeşitli noktalarına dikiliyor. Sıfır maliyetle çelikleme ve tohum yoluyla kendi ürettiğimiz bitkilerimizi ilçemizin güzelleştirilmesinde kullanıyoruz. Korona virüs tedbirlerine uyarak baharda ilçemiz aynı zamanda narenciye çiçekleri ile eşsiz bir doğa turu ve kokusu ile misafirlerimizi karşılıyor. Bunun için ilçemiz girişlerini turunç fidanları ile hazırlamıştık. Tarihi kalemizde menengiç kahvesi ile konuklarımıza hoş geldin demek, Dağılcak tabiat parkımız ve tarih kokan konaklarımızda begonvillerle süslü fotoğraflar ve portakal çiçeklerinin kokusu ile ilçemizde misafirlerimizi karşılamaya hazırız” diye konuştu.