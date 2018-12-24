Özgün heykeller görücüye çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaca ünlü heykeltıraşları davet ederek düzenlediği 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'nda ortaya çıkan mermer ve mermer-metal karışımı özgün heykeller kent merkezinde izlenime sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi işbirliği içinde 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'nu geçen kasım ayında gerçekleştirdi. Galleria otoparkında düzenlenen etkinlikte 11 ülkeden 15 heykeltıraş, bir aylık çalışmayla mermer ve mermer-metal karışımı eserlerini ortaya çıkardı. Adana'nın kent estetiğine özgün tasarımlarıyla büyük emek vererek katkı sağlayan sanatçılar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Alan Waters (İngiltere), Alex Labejof (Fransa), E. Berika İpekbayrak, Evrim Çamoğlu ve Kadriye İnal (Türkiye), Esfandyar Moradpour ve Majid Haghıghı ve Hossein Mollaei Foomanı (İran), Hiroyuki Asakawa (Japonya), Ivane Malkhaz Tsiskadze (Gürcistan), Jerome Symons (Hollanda), Nicolae Razvan Mıncu (Romanya), Ming-Sheng Wu (Tayvan), Petre Petrov (Bulgaristan) ve Ulises Jımenez'in (Kosta Rica) Adanalılara armağan ettiği heykeller görücüye çıktı.

Vinçlerle kent merkezine taşınan heykeller, D-400 Karayolu Türkkuşu Kavşağı yanındaki, Türk Hava Kurumu binasının yıkılmasıyla kazanılan alanda oluşturulan parkta sergilenmeye başladı. Güneşli kış günlerinde açık hava heykel sergisini gezen Adanalılar, birbirinden özgün eserleri merakla inceledi. Kameralı cep telefonlarıyla heykeller arasında fotoğraf ve video çeken vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Sergilemenin ardından yeni heykellerin kentin çeşitli meydanlarında, parklarında ve rekreasyon alanlarında daimi yerlerine taşınacağı belirtildi.