Özkan: "Kendi ilacımızı üretmeliyiz"

Ersun Özkan, dünyada önemli stratejik ürünlerden biri olan ilaç konusunda artık dışa bağımlılığın azaltılarak ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Yerli ilaç sanayimizi destekleyip kendi ilacımızı üretmeliyiz" dedi.

ADEO Başkanı Ersun Özkan, Bilimsel Eczacılığın 180. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların eczacıları da olumsuz etkilediğini birçok eczacının her gün biraz daha sağlık hizmeti veremez noktaya geldiğini ileri sürdü. Özkan, "Bu anlamda öncelikle eczacı kar oranları ve ilaç fiyat kararnamesi ile belirlenen ilaç karlılık barem ve oranlarının mutlaka revize edilmesi ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi eczacılara bilgi ve birikimleri ile verdikleri danışmanlık hizmetinin karşılığı olarak ilaç fiyatlarından bağımsız bir meslek hakkı verilmesi eczacılarımızın ayakta kalabilmeleri ve halk sağlığı hizmetini sürdürebilmeleri için önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.

Bugün Türkiye'de ilaç noktasında büyük ölçüde dışa bağımlı bir şekilde hizmet verildiğini söyleyen Özkan, şöyle devam etti:

"Bir yanıyla ülke ekonomisi için bir kayıp yaşanırken birkaç ay önce döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve ilaç firmalarının zam beklentisi birçok ilaçta eczacılarımız ve vatandaşlarımız ilaca ulaşım noktasında ciddi sıkıntı yaşadı. Bugün dünyada önemli stratejik ürünlerden biri olan ilaç konusunda artık dışa bağımlılığımızın azaltılarak ortadan kaldırılması ve yerli ilaç sanayimizin desteklenerek kendi ilacımızı üretmemiz hayati önem taşımaktadır. Bu noktada biz eczacılar üzerimize düşeni yapmakta ve yerli ilacı her zaman savunmaktayız" diye konuştu.

"Sağlık ürünleri eczane dışında satılmamalı"

Adana Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, çok önemli bir halk sağlığı sorunundan birisinin de eczane dışında satılan sağlık ürünleri ve ilaçlar ile ilgili yaşanan sıkıntılar olduğuna dikkat çekti. Sağlık ürünlerine yönelik görsel ve yazılı medya ile internet üzerinde yoğun reklam yapıldığını ve içeriğinin ne olduğu ve saklama koşulları bilinmeyen birçok ürünün halk tarafından eczaneler dışından temin edilerek kullanıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Başta internet olmak üzere, eczane dışından alınan sağlık ürünlerinin birçoğunda beklenen olumlu etkiler sağlanamadığı gibi, halk sağlığı adına birçok olumsuzluk da yaşanabilmektedir. Özellikle önümüzdeki süreçte reçetesiz ilaçların da reklamının yapılabilecek olması halk sağlığı adına daha büyük sıkıntıları ortaya çıkaracaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda ülkemiz gibi sağlık okuryazarlığının düşük olduğu ülkelerde, reklam ve kontrolsüz sağlık ürünü veya ilaç kullanımı ciddi sıkıntıları da beraberinde getirmektedir."

Vatandaşların ilaç ve tüm sağlık ürünleri için en güvenilir adresin eczaneler olduğunu bilmeleri ve sağlığa dair tüm ürünlerini mutlaka sağlık profesyoneli olan eczacı kontrolündeki eczanelerden temin etmeleri gerektiğini ifade eden Özkan, "Toplumun sağlık içinde yaşaması tüm sağlık çalışanları gibi biz eczacıların da öncelikli hedefimizdir. Bu anlamda eczacılar olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da en yakın sağlık danışmanı olarak halkımızın her zaman yanında olacağımızın bilinmesini istiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulduğu, sorunları çözülmüş mutlu bir Türkiye dileklerimizle tüm meslektaşlarımızın ‘14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyoruz" dedi.