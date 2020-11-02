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Özkan: "Mısır destekleme primleri arttırılmalı"

Adana Seyhan Ziraat Odası 2.

Başkanı Yaşar Özkan, mısır prim fiyatlarının arttırılması gerektiğini söyledi.


Yaşar Özkan, yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz gerek ekonomik gerekse Covid-19 salgını nedeniyle, birçok sektörün zor durumda olduğunu kaydetti. Özellikle mazot, gübre gibi ana girdilerde dövize bağlı olan tarım sektörünün bu sıkıntıları çok daha fazla hissettiğini belirten Özkan, "Mevcut salgın hastalık tüm dünyada tarım ve tarımsal üretimi ön plana çıkarmıştır. Salgın nedeniyle birçok ülke tarımsal ürün ihracatını tedbir amaçlı durdurmuştur. 2020 üretim yılı için mısır alım fiyatları 1325 TL brüt olarak açıklanmış ve çiftçilerimiz ürünlerini bu fiyattan satmışlardı. Ancak hasat tarihlerinin üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen piyasalarda mısır ürünü 1850 TL civarına gelmiştir. Bu aşamada yapılması gereken mısır prim fiyatlarının arttırılmasıdır. Türkiye'nin tükettiği ürünleri üretebilmesinin tek çaresi budur. Ekonomik şartlar ve Covid-19 devam ettiği takdirde ithal edilecek tarım ürünü dahi bulamayız" dedi.

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