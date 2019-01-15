Özkan: "Üreticinin borç yapılandırmaları güncellensin"

Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Yaşar Özkan, tarım kredi kooperatiflerine borçlu çiftçi ve üreticilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına dair 6824 Sayılı Yasa'nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Özkan, yaptığı açıklamada, üreticinin son dönemde borçlarını ödeyemez hale geldiğini vurgulayarak, "31.12.2016 tarihinde özellikle Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçlu çiftçi ve üreticilerin borçlarını yeniden yapılandırılmasına dair yasa çıkarılmıştı. 6824 Sayılı bu yasaya göre borçların 5'te 1'i peşin ödenecek geri kalan da senede bir şekilde taksitlendirilecekti. Üretici kesiminin sıkıntısı o kadar büyük ki taksitlerini dahi ödeyemediler. Dolayısıyla 6824 Sayılı Yasa kapsamında borçlarını yapılandırarak ödemeye çalışan üreticileri bir ek hak tanınması lazım. Bu yasanın güncellenmesini talep ediyoruz” dedi.

Üreticinin enflasyon ve döviz baskısı altında olduğunu belirten Özkan şunları kaydetti:

"Yani taksitini dahi ödeyemiyorsa gerçekten üretici kesiminde ciddi sıkıntı vardır. Bunun dışında enflasyon yüzde 20 olarak açıklanıyor ancak tarım ürünlerine yapılan zam yüzde 30'un üzerinde. Bu da tezatlıklarla dolu. Geçen yıl ki DAP gübresi 1350 TL'den 2900 TL'ye çıkıyor. Bu artışlar döviz kaynaklı. Üreticinin taksitlerini ödeyememesinin en büyük sebeplerinden biri de dövizdeki dalgalanmadır. Dövize bağlı enflasyonun çok üzerinde artışlar oldu. Devlet tarım ürünlerindeki taban fiyatlarını yükseltirken enflasyon oranını dikkate alıyor. Ama madem bizim emtialarımız dövizdeki dalgalanmalardan aşırı şekilde etkileniyorsa bunu da hesaba katmak gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından aşağıdaki veriyi yayınlamaktadır. Bu veriyi yayınlarken şu gerçeği de vurgulamasını bekleriz; 2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu tarıma verilecek desteklerin milli gelirin yüzde 1'inden daha az olamayacağı hükmünü getirmiştir. Eylül ayında yayımlanan Yeni Ekonomik Programda yer alan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerine göre 2018 yılında verilmesi gereken destek miktarı 37,4 milyar TL iken, verilen 14,5 milyar TL'dir ve verilmesi gereken destekten 22,9 milyar TL daha eksiktir. Aynı şekilde 2019 yılı için çiftçiye verilmesi gereken tarımsal destek 44,5 milyar TL iken verilecek olan 16,1 milyar TL'dir ve verilmesi gerekenden 28,4 milyar TL daha eksiktir."